Разметка навела порядок: калининградские водители оценили схему движения на вытянутом кольце на Сельме

В Калининграде на пересечении улиц Согласия — Елизаветинской — Панина поменяли разметку, что положило конец хаотичным перестроениям. Что происходит на одном из самых необычных колец города, читайте в материале «Клопс».
Вместо двух полос — теперь три.
Главное изменение — теперь двигаться можно по трём полосам вместо двух. При этом сразу после въезда перестроиться не получится, потому что начинается сплошная линия разметки. Манёвры нужно совершать уже во время кругового движения. Полосы стали нормативными, более узкими, автомобилисты меньше разгоняются.
Отзывы водителей.
Калининградцы отзываются о новой разметке положительно: люди уверены, что порядка стало больше. Практически нет водителей, кто нарушает ПДД, общее движение по кругу пошло быстрее, хотя пробку на Согласия (со стороны дворца спорта) ликвидировать так и не удалось.
«Порядка стало больше. Люди соблюдают, так как сплошная в критичных местах. Раньше встречались те, кто ездил как хотел. Сейчас таких практически не осталось», — говорит местный житель Вадим.
Его слова подтверждает другой водитель, Алексей. «Раньше выскакивали с поворотов, — вспоминает он. — Кто-то пытался заехать сразу к центру, такого сейчас там нет, спокойнее стало. Один захотел выехать сразу к центру — тормозил весь поток, теперь плавно все едут».
Что бросилось в глаза.
Неактуальную разметку демаркировали, однако тёмная краска с неё постепенно сходит. Уже в ближайшем будущем это может стать проблемой, так как водители будут видеть визуальную кашу из разных линий.
Автолюбителям, которые пользуются навигаторами, стоит учесть: на картах ещё старая схема движения. Поэтому лучше ориентироваться на текущую ситуацию на дороге, а не на данные телефона.
В Калининграде началось внедрение дорожных ограничителей нового типа — специальных островков безопасности, концепт которых разрабатывали в Москве.