Разметка навела порядок: калининградские водители оценили схему движения на вытянутом кольце на Сельме

Главное изменение — теперь двигаться можно по трём полосам вместо двух. При этом сразу после въезда перестроиться не получится, потому что начинается сплошная линия разметки. Манёвры нужно совершать уже во время кругового движения. Полосы стали нормативными, более узкими, автомобилисты меньше разгоняются.