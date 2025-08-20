Родниково снова с родником: в крымском селе забил источник

Как ранее сообщал глава поселения Сергей Тарасов, система водосбора исправно работала с осени прошлого года до этого лета. Он опровергал связь между пересыханием и прошлогодним благоустройством, аргументируя это тем, что проблема возникла бы сразу, а не спустя полгода. Тарасов объяснял ситуацию естественным падением уровня грунтовых вод.