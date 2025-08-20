Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родниково снова с родником: в крымском селе забил источник

В крымском селе появилась вода в роднике.

В крымском селе Родниково внезапно забил пересохший родник. Несмотря на то, что активных ливней на полуострове не было несколько месяцев, источник неожиданно наполнился водой, передает «Крымское информационное агентство».

Как ранее сообщал глава поселения Сергей Тарасов, система водосбора исправно работала с осени прошлого года до этого лета. Он опровергал связь между пересыханием и прошлогодним благоустройством, аргументируя это тем, что проблема возникла бы сразу, а не спустя полгода. Тарасов объяснял ситуацию естественным падением уровня грунтовых вод.

Однако, вопреки всем прогнозам, по свидетельству местных жителей, накануне родник самопроизвольно ожил. Причины этого явления пока не установлены.

«Дай Бог, чтоб родник восстановился, и достопримечательность села и дальше продолжала нормально функционировать», — говорят жители Родниково.