В Польше выявили десятки тысяч нарушений при проверке соцвыплат украинцам

Польша начала массово проверять соцвыплаты, которые в основном получали украинцы. В ходе проверки уже выявлено более 52 тысяч случаев, когда пособия были получены неправомерно. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.
Программа выплат называется «800+». По ней ежемесячно выплачивается 800 злотых (это примерно 17,7 тыс. рублей) на каждого ребенка до 18 лет, живущего в Польше. Главное условие: один из родителей должен официально работать в стране.
По данным Фонда социального страхования, среди получателей пособия оказались лица, которые уже покинули территорию Польши, либо нарушили другие условия программы.
Возврат незаконно полученных средств пока остается серьезной проблемой. На данный момент Фонду удалось взыскать лишь 11,6% от суммы выявленных нарушений.
На этом фоне польские власти рассматривают варианты отмены действия программы «800+» для граждан Украины. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил польский президент Кароль Навроцкий.