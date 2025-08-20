Ричмонд
В Подмосковье открыли памятник Дугиной

В Подмосковье открыли памятник Дугиной в третью годовщину ее смерти.

ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти, передает корреспондент РИА Новости.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра установили в парке Захарово. Он представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и освещение памятника.

На открытии присутствовали мать Дугиной Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала «Царьград» и одноименного фонда Константин Малофеев.