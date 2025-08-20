Ричмонд
Жители Демского района Уфы на сутки лишились холодного водоснабжения

В Уфе жители Демы на сутки остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 августа, в Демском районе Уфы произошло плановое отключение холодное водоснабжение. Ограничения, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, продлятся почти сутки.

Отключение связано с завершающим этапом строительства нового водовода — специалисты проводят врезку в существующие инженерные сети. Параллельно будут выполнены работы по замене запорной арматуры, что необходимо для качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Для координации работ создан оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Демского района, разработан детальный план проведения аварийно-восстановительных работ.

В районе организовали 22 точки подвоза технической воды. Особое внимание уделили одиноким пожилым и маломобильным гражданам: их заранее проинформировали о работах, а сотрудники районной администрации и УГЗ проводят периодический обзвон. При необходимости для этой категории жителей планируется организовать адресная доставка воды.

— Ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

