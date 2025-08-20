В Починковском округе Смоленщины отремонтировали школу искусств

Обновленная детская школа искусств в Починковском округе Смоленской области примет первых учеников в этом учебном году. Ремонт в учреждении провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работы разделили на несколько этапов. Специалисты начали с обновления внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации, далее отремонтировали учебные классы, оборудовали новые кабинеты. В зрительном и танцевальном залах установили современное оборудование. Также в школе появились удобные раздевалки и костюмерные помещения.
Приобрели для обучающихся и новые музыкальные инструменты: аккордеон, баян, гармонь, инструменты для фольклорного ансамбля. Помимо этого, закуплены светотехническое оборудование, мебель для занятий и административных помещений, компьютерная и мультимедийная техника, художественные материалы и интерактивная панель, а также сценические костюмы и обувь. Кроме того, завершены работы по благоустройству территории вокруг здания школы. В обновленные классы в этом году пойдут около 550 учащихся.
Всего до конца года в Смоленской области отремонтируют и модернизируют 24 дома культуры и 10 детских школ искусств. Часть работ будет проведена в ходе реализации национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.