В Починковском округе Смоленщины отремонтировали школу искусств

Приобрели для обучающихся и новые музыкальные инструменты: аккордеон, баян, гармонь, инструменты для фольклорного ансамбля. Помимо этого, закуплены светотехническое оборудование, мебель для занятий и административных помещений, компьютерная и мультимедийная техника, художественные материалы и интерактивная панель, а также сценические костюмы и обувь. Кроме того, завершены работы по благоустройству территории вокруг здания школы. В обновленные классы в этом году пойдут около 550 учащихся.