В Калининграде отремонтировали каскады Замкового пруда

Архитектурный ансамбль каскадов Замкового пруда, расположенного на Нижнем озере в Калининграде, реконструировали в целях реализации задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Специалисты обновили покраску конструкций, убрали несанкционированные граффити, а также восстановили поврежденные участки гранитных ступеней. Архитектурный ансамбль каскадов включает павильон-грот с полуциркульными арками и систему водных перекатов. Вода, поступающая из Верхнего озера, заполняет круглую чашу и, переливаясь через ее край, стекает в Нижний пруд по ступенчатым перепадам.
Каскады являются объектом культурного наследия местного значения, сооружение получило охранный статус в 2007 году — территория оборудована системой видеонаблюдения «Безопасный город».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.