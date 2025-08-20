Продажу алкоголя запретят 1 сентября в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя в День знаний, 1 сентября. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.
Нижегородцы и гости города не смогут приобрести алкогольную продукцию в радиусе 500 метров от школ, детских садов и площадок, на которых пройдут массовые мероприятия в этот день. Ограничения будут действовать лишь 1 сентября.
