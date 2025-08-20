Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове

По состоянию на 1 января 2025 года в муниципальную собственность уже принято 409 объектов. Работа с оставшимися 347 продолжается: на 18 августа 2025 года заключено 48 соглашений об изъятии, по которым сейчас оформляется переход права собственности и выплачивается компенсация. В отношении ещё 106 объектов процедура изъятия проводится через суд. Параллельно с этим ведутся инженерно-геологические изыскания.