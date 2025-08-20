Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к строительству станции метро «Сормовская» на Сормовско-Мещерской линии. Один из ключевых этапов — изъятие недвижимости, попадающей в зону будущего строительства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, в рамках утверждённой градостроительной документации требуется изъятие земельных участков с 756 объектами капитального строительства. Речь идёт в основном о гаражах, нежилых зданиях и сооружениях, расположенных в Сормовском и Московском районах.

По состоянию на 1 января 2025 года в муниципальную собственность уже принято 409 объектов. Работа с оставшимися 347 продолжается: на 18 августа 2025 года заключено 48 соглашений об изъятии, по которым сейчас оформляется переход права собственности и выплачивается компенсация. В отношении ещё 106 объектов процедура изъятия проводится через суд. Параллельно с этим ведутся инженерно-геологические изыскания.

По данным МКУ «ГУММиД», уже завершены буровые работы в районе реки Левинки, и сейчас специалисты проводят камеральную обработку полученных данных. Предварительные результаты подтверждают, что тоннель метро будет проложен в устойчивых породах под водоёмом. Полный комплект проектно-сметной документации планируется направить в Главгосэкспертизу в четвёртом квартале 2025 года.

Напомним, контракт на строительство станции метро «Сормовская» заключили в августе 2022 года. Она появится вблизи улицы Станционной.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» собрала все, что известно о строительстве метро в Нижнем Новгороде в настоящее время.