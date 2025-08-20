Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, в рамках утверждённой градостроительной документации требуется изъятие земельных участков с 756 объектами капитального строительства. Речь идёт в основном о гаражах, нежилых зданиях и сооружениях, расположенных в Сормовском и Московском районах.
По состоянию на 1 января 2025 года в муниципальную собственность уже принято 409 объектов. Работа с оставшимися 347 продолжается: на 18 августа 2025 года заключено 48 соглашений об изъятии, по которым сейчас оформляется переход права собственности и выплачивается компенсация. В отношении ещё 106 объектов процедура изъятия проводится через суд. Параллельно с этим ведутся инженерно-геологические изыскания.
По данным МКУ «ГУММиД», уже завершены буровые работы в районе реки Левинки, и сейчас специалисты проводят камеральную обработку полученных данных. Предварительные результаты подтверждают, что тоннель метро будет проложен в устойчивых породах под водоёмом. Полный комплект проектно-сметной документации планируется направить в Главгосэкспертизу в четвёртом квартале 2025 года.
Напомним, контракт на строительство станции метро «Сормовская» заключили в августе 2022 года. Она появится вблизи улицы Станционной.
