В Самарской области построили 12 новых спортивных площадок

Пять новых спортплощадок возвели в Самаре.

Источник: https://vk.com/minsport63

Новые спортивные площадки построили в Самарской области. 12 спортивных сооружений появились в разных городах и районах губернии, рассказали в региональном министерстве спорта. Это универсальные площадки размером 20 на 40 метров.

— Площадки оснащены игровым полем с износостойким полимерным покрытием и разметкой для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, — прокомментировала пресс-служба минспорта Самарской области.

На каждой площадке есть сетка для волейбола, ворота для футбола и кольца для баскетбола. В Самаре построили пять таких площадок, в Новокуйбышевске — две. Еще по одной площадке появились в Отрадном, а также в Алексеевском, Исаклинском, Елховском и Кинель-Черкасском районах. Еще две площадки сейчас строят.