В Перми закончен ремонт улицы Старцева

Как сообщает краевой минтранс, в Перми завершен ремонт улицы Старцева на участке от бульвара Гагарина до трехуровневой развязки в микрорайоне Ива по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Длина отремонтированного участка — 1,9 км.
Улица Старцева — часть магистрали, являющейся основным выездом из города на Восточный обход, поэтому интенсивность движения здесь очень высока.
Подрядчик снял старый асфальт и уложил новое покрытие, обустроил съезды с дороги, установил новые дорожные знаки, нанес разметку, а также обновил дорогу-дублер слева от основной магистрали (по направлению из города) — от поворота к дому на Старцева, 15/1 до автобусной остановки «Жигулевская улица».