Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Египет стал лидером по доступному отдыху для россиян в августе-сентябре

По данным туристического эксперта Натальи Ансталь, Египет впервые за долгое время обошел Турцию по соотношению цены и качества отдыха для российских туристов.

По данным туристического эксперта Натальи Ансталь, Египет впервые за долгое время обошел Турцию по соотношению цены и качества отдыха для российских туристов. Об этом сообщили в издании NEWS.ru.

Как отмечает специалист, страна активно инвестирует в развитие отельной инфраструктуры и сервиса, что делает её более привлекательной на фоне растущих цен и нестабильного качества обслуживания в Турции.

«Египет демонстрирует сознательную политику в сфере туризма: здесь действительно вкладываются в качество отелей и поддержание инфраструктуры на высоком уровне. В то время как Турция продолжает повышать цены без соответствующего улучшения сервиса», — пояснила Ансталь.

Эксперт также назвала альтернативные направления для экономичного отдыха: Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан и Беларусь предлагают competitive цены при достойном уровне сервиса. К сентябрю ожидается некоторое снижение стоимости путевок в ОАЭ — это связано с сезонной жарой, которая традиционно влияет на спрос.

На азиатском направлении незначительное падение цен прогнозируется на Шри-Ланке и в Таиланде.