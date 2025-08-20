Египет стал лидером по доступному отдыху для россиян в августе-сентябре

По данным туристического эксперта Натальи Ансталь, Египет впервые за долгое время обошел Турцию по соотношению цены и качества отдыха для российских туристов. Об этом сообщили в издании NEWS.ru.
Как отмечает специалист, страна активно инвестирует в развитие отельной инфраструктуры и сервиса, что делает её более привлекательной на фоне растущих цен и нестабильного качества обслуживания в Турции.
«Египет демонстрирует сознательную политику в сфере туризма: здесь действительно вкладываются в качество отелей и поддержание инфраструктуры на высоком уровне. В то время как Турция продолжает повышать цены без соответствующего улучшения сервиса», — пояснила Ансталь.
Эксперт также назвала альтернативные направления для экономичного отдыха: Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан и Беларусь предлагают competitive цены при достойном уровне сервиса. К сентябрю ожидается некоторое снижение стоимости путевок в ОАЭ — это связано с сезонной жарой, которая традиционно влияет на спрос.
На азиатском направлении незначительное падение цен прогнозируется на Шри-Ланке и в Таиланде.