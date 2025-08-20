Ричмонд
В Керчи проводили в последний путь участника СВО Сафтара Гусейнова

В 2024 году он подписал контракт с Минобороны России и встал на защиту страны.

Источник: администрация Керчи/Tg

В Крыму простились с погибшим в специальной военной операции добровольцем из Керчи. В городе проводили в последний путь Сафтара Анваровича Гусейнова.

Сафтар Гусейнов родился 14 сентября 1974 года в Керчи. По окончании школы его призвали в армию и направили служить в пограничные войска в разведывательную роту. После завершения службы он вернулся в родной город, где начал свою трудовую деятельность.

В сентябре 2024 года мужчина принял решение встать на защиту своей страны и, заключив контракт с Министерством обороны России, отправился в зону проведения специальной военной операции. Он с честью выполнял свой воинский долг, самоотверженно и мужественно защищая Родину ценой своей жизни.