Чебурашка стал самым любимым мультгероем россиян

Чебурашка оказался самым любимым мультгероем у россиян, показало исследование платформы «Дзен». За персонажа проголосовали 18% участников опроса, сообщают «Известия».
На втором месте в рейтинге расположились герои студии DreamWorks — Шрек и Беззубик из мультфильма «Как приручить дракона». Их выбрали 17% респондентов. Третью позицию заняли Заяц и Волк из советского мультсериала «Ну, погоди!», получив 14% голосов.
Далее в списке оказались классические персонажи студии Disney, включая Микки Мауса и Дональда Дака, — 13%. В первую пятерку также вошли Кот Матроскин — девять процентов — и Винни-Пух — семь процентов.
Для многих россиян имеет значение и культурная принадлежность персонажей. Так, 26% респондентов предпочитают отечественных героев из-за духовной близости и традиций. Еще 16% сделали выбор в пользу советских и российских образов из ностальгических соображений. При этом 33% опрошенных заявили, что одинаково любят как российских, так и зарубежных героев.
Любопытно, что россияне чаще всего ассоциируют себя с Котом Матроскиным: за него высказались 29% участников. На втором месте оказались герои «Шрека» — 18%, а на третьем — Микки Маус и Дональд Дак — 16%.