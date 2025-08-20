Чебурашка стал самым любимым мультгероем россиян

Для многих россиян имеет значение и культурная принадлежность персонажей. Так, 26% респондентов предпочитают отечественных героев из-за духовной близости и традиций. Еще 16% сделали выбор в пользу советских и российских образов из ностальгических соображений. При этом 33% опрошенных заявили, что одинаково любят как российских, так и зарубежных героев.