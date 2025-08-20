В двух округах Подмосковья проложили более 40 км минерализованных полос

Свыше 40 км новых минерализованных полос проложили в Одинцовском и Рузском округах Московской области сотрудники Звенигородского лесничества. Противопожарные работы в регионе ведутся по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Минерализованные полосы — это участки, очищенные от растительности до минерального слоя почвы. Они являются надежными барьерами против распространения огня. Кроме создания новых полос протяженностью около 41 км в двух округах области специалисты одновременно расчистили и обновили еще более 40 км уже существующих. Работы проводились вблизи деревень Зайцево и Малые Вяземы, поселков Трехгорка, Новый Городок, Старый Городок, Тучково, рядом с СНТ «Телефонист», а также вдоль Можайского шоссе.
«Все противопожарные мероприятия выполняются в рамках государственного задания. На данный момент годовой план по устройству новых минерализованных полос выполнен почти на 60%, а по обновлению и прочистке существующих — на 30,6%. Работы продолжаются», — рассказала заместитель директора Звенигородского филиала «Мособллес» Марина Сидорова.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
