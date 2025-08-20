В двух округах Подмосковья проложили более 40 км минерализованных полос

Минерализованные полосы — это участки, очищенные от растительности до минерального слоя почвы. Они являются надежными барьерами против распространения огня. Кроме создания новых полос протяженностью около 41 км в двух округах области специалисты одновременно расчистили и обновили еще более 40 км уже существующих. Работы проводились вблизи деревень Зайцево и Малые Вяземы, поселков Трехгорка, Новый Городок, Старый Городок, Тучково, рядом с СНТ «Телефонист», а также вдоль Можайского шоссе.