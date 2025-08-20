Сквер Соловьева-Седого на Невском проспекте открыли после благоустройства

«Сквер благоустроен в музыкальной тематике. Здесь создали силуэт скрипичного ключа, пешеходные дорожки выполнили в виде клавиш фортепьяно, а в полимерном покрытии можно разглядеть силуэт рояля», — отметил Разумишкин.
В сквере установили новую детскую площадку, скамейки и урны, высадили новые деревья, кустарники и цветы. Центром композиции остается фонтан, восстановленный в 2024 году.
Работы по благоустройству выполнила компания ООО «Сириус», в рамках контракта на 23,7 млн рублей.
Сад решили благоустроить после капитального ремонта фасадов домов рядом, на Невском, 148, и Невском, 150, чтобы привести в порядок пространство в целом.
«Фонтанка» публиковала визуализации проекта благоустройства сквера Соловьева-Седого.