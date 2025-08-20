Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер Соловьева-Седого на Невском проспекте открыли после благоустройства

В центре Петербурга завершили благоустройство сквера имени советского композитора Василия Соловьева-Седого. Об этом 20 августа сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

6фотографий

«Сквер благоустроен в музыкальной тематике. Здесь создали силуэт скрипичного ключа, пешеходные дорожки выполнили в виде клавиш фортепьяно, а в полимерном покрытии можно разглядеть силуэт рояля», — отметил Разумишкин.

В сквере установили новую детскую площадку, скамейки и урны, высадили новые деревья, кустарники и цветы. Центром композиции остается фонтан, восстановленный в 2024 году.

Работы по благоустройству выполнила компания ООО «Сириус», в рамках контракта на 23,7 млн рублей.

Сад решили благоустроить после капитального ремонта фасадов домов рядом, на Невском, 148, и Невском, 150, чтобы привести в порядок пространство в целом.

«Фонтанка» публиковала визуализации проекта благоустройства сквера Соловьева-Седого.