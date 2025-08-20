Александр Беглов: Социальная няня — помощь для сотен родителей Петербурга

Сегодня, 20 августа, в Петербурге расширили список льготных категорий, которые могут нанять социальную няню. Теперь услуга специалиста доступна для студенческих, многодетных, неполных и малоимущих семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для ее получения родителям нужно прийти в районный Центр семьи и подписать соответствующий договор. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Социальная няня — это реальная помощь для сотен матерей и отцов, комплексная поддержка. Услуга подразумевает развивающие игры, прогулки, гигиенические процедуры, беседы и чтение, то есть все, что направлено на гармоничное развитие малыша. У взрослых появляется возможность уделить время другим важным делам, — отметил губернатор Александр Беглов.
Условием для получения помощи социальной няни является проживание на территории Петербурга. На нее могут претендовать семьи, воспитывающие детей до трех лет. Для этого необходимо подписать договор, график посещения определят в индивидуальном порядке.
Добавим, что в Северной столице регулярно вводятся новые меры социальной поддержки для родителей. Так, по поручению Беглова были открыты пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных. Ими могут воспользоваться семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет.