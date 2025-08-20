Александр Беглов: Социальная няня — помощь для сотен родителей Петербурга

Сегодня, 20 августа, в Петербурге расширили список льготных категорий, которые могут нанять социальную няню. Теперь услуга специалиста доступна для студенческих, многодетных, неполных и малоимущих семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для ее получения родителям нужно прийти в районный Центр семьи и подписать соответствующий договор. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.