Смерч в Суксунском округе повредил почти 100 жилых домов

В эфире Радио «КП-Пермь» глава Суксунского муниципального округа Вера Бунакова сообщила, что смерч, который прошел в поселке 18 августа, повредил 112 построек — 16 административных здания й 96 жилых домов.
— Смерч прошел по диагонали по всему Суксуну, полосой в 5−7 метров. На вчерашний день у нас поступило 21 заявление от жителей о причиненном ущербе, семь из них уже отработано, сейчас две рабочие группы уехали по заявкам, — сказала глава округа.
Губернатор региона сообщил, что службы округа оперативно сформировали бригаду для ликвидации последствий и две выездные группы для оценки ущерба. В поселке продолжается прием заявлений от пострадавших и обход домов социальными участковыми. Для координации действий создан оперативный штаб. Электричество вернули во все здания, один дом остается без газа, улицы расчистили от поваленных деревьев и строительного мусора.