В Иванове открылась новая культурно-туристическая молодежная площадка

Организаторы мероприятия подготовили для гостей увлекательное путешествие в мир русских традиций. Под звуки гуслей и гармони можно было окунуться в атмосферу народных гуляний, поучаствовать в создании травно-ситцевых ковров и травяных кукол, отведать угощения за традиционным русским чаепитием из самовара, а также посетить ярмарки, выставки и мастер-классы во Дворце творчества.