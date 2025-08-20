В Иванове открылась новая культурно-туристическая молодежная площадка

Торжественное открытие новой культурно-туристической площадки «Ситцевый дворик» состоялось в Ивановском городском Дворце детского и юношеского творчества. Создание объекта отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Департаменте туризма Ивановской области.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей увлекательное путешествие в мир русских традиций. Под звуки гуслей и гармони можно было окунуться в атмосферу народных гуляний, поучаствовать в создании травно-ситцевых ковров и травяных кукол, отведать угощения за традиционным русским чаепитием из самовара, а также посетить ярмарки, выставки и мастер-классы во Дворце творчества.
Название «Ситцевый дворик» выбрано неслучайно и связано с историей и культурным наследием Ивановской области. Регион исторически известен как «текстильный край» и «русский Манчестер». Город славится производством ситца, что и отражено в названии площадки. Пространственная концепция «дворика» предполагает создание уютного, камерного пространства для культурного отдыха и общения, где посетители могут погрузиться в атмосферу народных традиций и ремесел.
