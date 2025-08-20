Два медпункта в Новошешминском районе Татарстана открылись после капремонта

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в селе Урганча и деревне Сульче-Баш Новошешминского района Татарстана готовы к приему посетителей после капитального ремонта. Работы по обновлению медицинских учреждений велись по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве республики.
В ходе ремонта в ФАПах заменили системы электроснабжения, сантехнического оборудования, установили новые светильники, двери, выполнили работы по отделке и покраске стен и потолков, также рабочие поменяли линолеум. Получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в ФАПах смогут более 200 человек.
Всего при поддержке нацпроекта в этом году в Татарстане отремонтируют 151 действующий медобъект. Это поликлиники, участковые больницы и ФАПы в разных районах республики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.