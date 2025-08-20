Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденную с маленьким ребенком рекомендовали к помилованию в Ростовской области

Жительницу Дона рекомендовали освободить из места лишения свободы к маленькой дочери.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рекомендовали освободить из заключения осужденную женщину, которую дома ждет маленькая дочь. Об этом рассказали после заседания региональной комиссии по вопросам помилования.

Молодая женщина провела в заключении больше года. Члены комиссии отметили ее искреннее раскаяние, примерное поведение и отсутствие других судимостей. Важную роль сыграло и то, что на свободе жительницу Дона ждет маленькая дочь, которая растет без отца.

Теперь рекомендацию комиссии рассмотрит врио губернатора региона Юрий Слюсарь. После этого бумаги поступят на согласование к президенту России Владимиру Путину.

Это уже шестое заседание комиссии в 2025 году. С января по август было вынесено семь положительных заключений. Один осужденный получил помилование.

Подпишись на нас в Telegram.