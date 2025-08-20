Осужденную с маленьким ребенком рекомендовали к помилованию в Ростовской области

Молодая женщина провела в заключении больше года. Члены комиссии отметили ее искреннее раскаяние, примерное поведение и отсутствие других судимостей. Важную роль сыграло и то, что на свободе жительницу Дона ждет маленькая дочь, которая растет без отца.