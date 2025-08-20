Осужденную с маленьким ребенком рекомендовали к помилованию в Ростовской области

В Ростовской области рекомендовали освободить из заключения осужденную женщину, которую дома ждет маленькая дочь. Об этом рассказали после заседания региональной комиссии по вопросам помилования.
Молодая женщина провела в заключении больше года. Члены комиссии отметили ее искреннее раскаяние, примерное поведение и отсутствие других судимостей. Важную роль сыграло и то, что на свободе жительницу Дона ждет маленькая дочь, которая растет без отца.
Теперь рекомендацию комиссии рассмотрит врио губернатора региона Юрий Слюсарь. После этого бумаги поступят на согласование к президенту России Владимиру Путину.
Это уже шестое заседание комиссии в 2025 году. С января по август было вынесено семь положительных заключений. Один осужденный получил помилование.
