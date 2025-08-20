Билборды со Сталиным появились в Нижнем Новгороде

«9 мая 1945 года разгромлена Германия, 3 сентября 1945 года повержена Япония. Сталин — это победа!» — написано на информационной конструкции.
Как сообщает пресс-служба НРО КПРФ, патриотическая акция приурочена к Дню воинской славы России, который отмечается 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.
Ранее опрос нижегородского Института социологии показал, что более 73% респондентов поддерживают идею установки памятника Сталину. В поддержку инициативы также выступили нижегородские ученые.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше