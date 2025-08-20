Ричмонд
Билборды со Сталиным появились в Нижнем Новгороде

Билборды с изображением Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина появились на улицах Нижнего Новгорода. Один из них расположен на улице Керченской, сообщает корреспондент ИА «Время Н».

Источник: Время

«9 мая 1945 года разгромлена Германия, 3 сентября 1945 года повержена Япония. Сталин — это победа!» — написано на информационной конструкции.

Как сообщает пресс-служба НРО КПРФ, патриотическая акция приурочена к Дню воинской славы России, который отмечается 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.

Ранее опрос нижегородского Института социологии показал, что более 73% респондентов поддерживают идею установки памятника Сталину. В поддержку инициативы также выступили нижегородские ученые.

