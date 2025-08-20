В Новосибирске скончалась Элла Давлетшина — режиссёр и культурный деятель

Не стало Эллы Хамзиничны Давлетшиной — режиссёра-документалиста, педагога и активного участника культурной жизни региона.
Элла Давлетшина оставила заметный след в российском кинематографе и культурной жизни Сибири. Её документальные фильмы не раз получали награды на престижных российских и международных фестивалях, написал в своем канале Мэр города Максим Кудрявцев.
Много лет она руководила Международным фестивалем документальных фильмов «Встречи в Сибири», способствуя укреплению культурных связей между странами и поддержке молодых талантов.
Смерть Эллы Хамзиничны — большая потеря для семьи, коллег и всего культурного сообщества города. Родным и близким выражаются глубокие соболезнования.