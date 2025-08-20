В Катайском районе Курганской области отремонтируют центральную библиотеку

«Наша библиотека — это не только хранилище книг, но и один из важных культурных объектов города, который привлекает внимание его жителей и вызывает уважение. И от капитального ремонта библиотеки ее сотрудники ждут не просто “красивой картинки”, а реальных улучшений и создания современного и функционального пространства для читателей и библиотекарей. Замена электропроводки, потолочных и напольных покрытий, покраска стен, установка новых окон, дверей и другие работы придадут библиотеке привлекательный вид и обеспечат безопасность и комфорт в ее помещениях», — поделилась заместитель директора учреждения Ирина Казакова.