В Катайском районе Курганской области отремонтируют центральную библиотеку

Катайскую межпоселенческую центральную библиотеку капитально обновят в Курганской области по нацпроекту «Семья». Как сообщили в районной администрации, специалисты уже приступили к работам в учреждении.
На данный момент выполнена заливка пола, смонтированы электрооборудование и потолочное покрытие, частично установлены оконные блоки. Затем рабочие приступят к замене дверных блоков, а также демонтажу и установке окон. По окончании работ библиотека преобразится и станет более современным и комфортным местом для чтения, обучения и проведения различных культурных мероприятий.
«Наша библиотека — это не только хранилище книг, но и один из важных культурных объектов города, который привлекает внимание его жителей и вызывает уважение. И от капитального ремонта библиотеки ее сотрудники ждут не просто “красивой картинки”, а реальных улучшений и создания современного и функционального пространства для читателей и библиотекарей. Замена электропроводки, потолочных и напольных покрытий, покраска стен, установка новых окон, дверей и другие работы придадут библиотеке привлекательный вид и обеспечат безопасность и комфорт в ее помещениях», — поделилась заместитель директора учреждения Ирина Казакова.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.