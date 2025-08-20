В селе Долгодеревенском Челябинской области открыли кадровый центр

Отдел Центра занятости населения в селе Долгодеревенском в Челябинской области после модернизации получил статус кадрового центра «Работа России». Фасад и внутренние помещения отдела приведены к единому стилю по нацпроекту «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
В кадровом центре посетителей проконсультируют и предложат пути решения с учетом жизненной ситуации. Для успешного трудоустройства предложат пройти профилирование и по его результатам сформируют индивидуальный план мер поддержки и сервисов службы занятости.
«Новое пространство создано с учетом современных стандартов и потребностей клиентов. В совокупности с современными технологиями работы это даст соискателям больше возможностей для эффективного трудоустройства и развития карьеры. На первом этаже расположено специализированное пространство, ориентированное на сопровождение военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, с акцентом на психологическую реабилитацию, профессиональную адаптацию и социальную интеграцию. Цифровые сервисы позволяют сократить время ожидания и повысить доступность мер поддержки», — отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
В центре соискатели получат необходимую помощь независимо от места регистрации. Задать интересующие вопросы можно по телефону бесплатной горячей линии +7 (800−44) 4−80−88, в официальном госпаблике центра занятости населения или на платформе обратной связи (ПОС).
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.