В селе Долгодеревенском Челябинской области открыли кадровый центр

«Новое пространство создано с учетом современных стандартов и потребностей клиентов. В совокупности с современными технологиями работы это даст соискателям больше возможностей для эффективного трудоустройства и развития карьеры. На первом этаже расположено специализированное пространство, ориентированное на сопровождение военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, с акцентом на психологическую реабилитацию, профессиональную адаптацию и социальную интеграцию. Цифровые сервисы позволяют сократить время ожидания и повысить доступность мер поддержки», — отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.