Курчатовский институт использует ИИ в создании вакцин против вируса денге

В документе уточняется, что традиционные методы создания вакцин основаны на экспериментальном подходе, который «занимает годы и требует больших средств». Ученые НИЦ «Курчатовский институт» применяют сочетание методов структурной биологии с данными прогнозирования «на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта» для расчета структуры вакцины-кандидата. Эти работы позволяют заменить традиционный этап поискового синтеза, что помогает сократить время и ресурсы. При этом синтез вакцин и их испытания должны проводиться в установленном правилами порядке, уточняется в документе.