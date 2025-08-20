Ричмонд
Курчатовский институт использует ИИ в создании вакцин против вируса денге

Также ученые используют искусственный интеллект для расчета структуры болезни Лайма.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» ведет разработку вакцин против вируса-возбудителя лихорадки денге, переносчиками которого являются комары. Кроме этого, российские ученые работают над вакцинами против коронавируса, болезни Лайма и африканской чумы свиней, используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) для расчета их структур, говорится в пояснительной записке к опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов проекту постановления правительства РФ.

Документ посвящен изменениям в постановление правительства РФ 2010 года, утверждающее устав научного центра. Они связаны с включением в структуру НИЦ «Курчатовский институт» в последние годы ряда исследовательских центров. В проекте также дополняется описание направлений исследований института в сфере эпидемиологии.

«К настоящему времени закончены расчеты трех вакцин-кандидатов против африканской чумы свиней, вакцины-кандидата против нового штамма [корона]вируса, против лихорадки денге. Заканчиваются расчеты вакцины-кандидата против болезни Лайма», — говорится в пояснительной записке.

Алгоритмы ИИ для расчета структуры.

В документе уточняется, что традиционные методы создания вакцин основаны на экспериментальном подходе, который «занимает годы и требует больших средств». Ученые НИЦ «Курчатовский институт» применяют сочетание методов структурной биологии с данными прогнозирования «на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта» для расчета структуры вакцины-кандидата. Эти работы позволяют заменить традиционный этап поискового синтеза, что помогает сократить время и ресурсы. При этом синтез вакцин и их испытания должны проводиться в установленном правилами порядке, уточняется в документе.

«На площадках структурных подразделений НИЦ “Курчатовский институт” планируются научные исследования в области эпидемиологии неинфекционных заболеваний (неврологических заболевания и психических расстройств, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний)», — также уточняется в опубликованном документе.

Среди заболеваний, которым будут посвящена работа ученых, — болезнь Альцгеймера. В Курчатовском институте, в частности, намерены вести «поиск новых биологических маркеров для выявления доклинических и ранних стадий» болезни с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Помимо этого, работы исследователей будут посвящены поиску новых методов борьбы с герпесом, цитомегалией и вирусом Эпштейна-Барр, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

О лихорадке денге.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100−400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.