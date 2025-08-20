В Волгограде ушел из жизни судья Александр Генералов

20 августа 2025 года Волгоградская область понесла невосполнимую утрату. Внезапно ушел из жизни Александр Генералов, судья Дубовского районного суда в отставке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Он был человеком долга и чести. Его профессиональный путь начался в органах внутренних дел, где он закалил свой характер и обострил чувство справедливости. Впоследствии он посвятил себя судебной системе, сначала в должности мирового судьи, а затем — судьи Дубовского районного суда.
За годы работы Генералов внес огромный вклад в укрепление законности в Дубовском районе. Он скрупулезно и беспристрастно разбирал дела самых разных категорий, всегда оставаясь верным букве и духу закона.
Он также был человеком с большим сердцем. Активно участвовал в общественной жизни, делился своим опытом с начинающими юристами, всегда был готов прийти на помощь и поддержать. Его отзывчивость и чуткость навсегда останутся в памяти тех, кто его знал.