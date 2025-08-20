Компания «Пластимат» в Нижнем Новгороде внедрит бережливые технологии

Производитель автокомпонентов в Нижнем Новгороде — компания «Пластимат» — стал очередным участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии планируют внедрить инструменты бережливого производства, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Компания специализируется на производстве деталей бамперной группы и других автокомпонентов. Внедрить бережливые технологии на предприятии помогут эксперты регионального центра компетенций. Специалисты будут работать на площадке предприятия в течение шести месяцев. Совместно с сотрудниками компании эксперты проанализируют все процессы и устранят узкие места, а также обучат работников основам бережливого производства.
«В Нижегородской области в федеральном проекте “Производительность труда” участвуют 30 производителей автокомпонентов. Многие компании уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. К примеру, производитель автомобильного климатического оборудования “Термал Мастер Рус” увеличил выработку на 89%, производитель автокомпонентов из пластика “МС Автомотив” — на 19%, а Лысковский электротехнический завод — производитель сигналов, тросов и других автокомпонентов — на 18%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.