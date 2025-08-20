Компания «Пластимат» в Нижнем Новгороде внедрит бережливые технологии

Компания специализируется на производстве деталей бамперной группы и других автокомпонентов. Внедрить бережливые технологии на предприятии помогут эксперты регионального центра компетенций. Специалисты будут работать на площадке предприятия в течение шести месяцев. Совместно с сотрудниками компании эксперты проанализируют все процессы и устранят узкие места, а также обучат работников основам бережливого производства.