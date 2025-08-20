Подмосковная энергетическая компания улучшила производство индикаторов

Благодаря применению методов бережливого производства в компании снизили время протекания процесса производства на 15,7%, сократили объем запасов в потоке на 37% и повысили производительность труда на 20,5%. Эти показатели превзошли первоначальные ожидания предприятия. Прогнозируется, что экономический эффект реализации федерального проекта по итогам года составит 13,2 млн рублей. В дальнейшем полученный опыт компания планирует распространить и на остальные производственные процессы.