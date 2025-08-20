Подмосковная энергетическая компания улучшила производство индикаторов

Итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на предприятии «Антракс» в подмосковном Фрязине. Рабочая группа совместно с экспертами регионального центра компетенций успешно завершили этап внедрения улучшений на пилотном потоке, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания «Антракс» — одно из ведущих предприятий в области разработки и производства электротехнического оборудования. В ходе пилотного потока на предприятии выбрали процесс производства индикаторов короткого замыкания. Во время диагностики удалось выявить основные ограничения, проблемные зоны и устранить их.
Благодаря применению методов бережливого производства в компании снизили время протекания процесса производства на 15,7%, сократили объем запасов в потоке на 37% и повысили производительность труда на 20,5%. Эти показатели превзошли первоначальные ожидания предприятия. Прогнозируется, что экономический эффект реализации федерального проекта по итогам года составит 13,2 млн рублей. В дальнейшем полученный опыт компания планирует распространить и на остальные производственные процессы.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на платформе «Производительность.рф». Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.