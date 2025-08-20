В Азове Ростовской области капитально отремонтируют школу № 5

Работы по капитальному ремонту корпусов средней школы № 5 в городе Азове Ростовской области вышли на финальную стадию. Учреждение обновляют по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На данном этапе специалистам осталось благоустроить прилегающую территорию и провести небольшую часть работ внутри зданий. Во дворе идет мощение декоративной плиткой дорожек и асфальтирование площадок. Параллельно проводятся работы по обустройству уличного спортивного комплекса. Внутри здания идет сборка и установка мебели, различного оборудования, а также кухонного инвентаря.
Вместе со строителями на объектах работают художники-декораторы, которые украшают рисунками коридоры, актовый зал и другие помещения. Рядом со зданием, где будет находиться начальная школа, стартовали работы по обустройству парковочных мест. По проекту предусмотрено создание двух площадок с парковкой, ограждением, отмосткой и тротуаром. Кроме того, в целях безопасности там устанавливают светофор, дорожные знаки и искусственные неровности.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.