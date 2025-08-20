В Азове Ростовской области капитально отремонтируют школу № 5

Вместе со строителями на объектах работают художники-декораторы, которые украшают рисунками коридоры, актовый зал и другие помещения. Рядом со зданием, где будет находиться начальная школа, стартовали работы по обустройству парковочных мест. По проекту предусмотрено создание двух площадок с парковкой, ограждением, отмосткой и тротуаром. Кроме того, в целях безопасности там устанавливают светофор, дорожные знаки и искусственные неровности.