Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии

Работодателей предложили обязать давать премии сотрудникам после пяти лет работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей давать премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании 5 и более лет в размере среднего месячного заработка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах к проекту отмечается, что в настоящий момент в Трудовом кодексе зафиксировано общее правило о поощрения за труд, которое заключается в том, что премирование является правом работодателя и если локальными нормативными актами оно предусмотрено, то работник может претендовать на него.

По мнению авторов, принятие данной меры положительно скажется на удержании сотрудников на их местах работы, что в свою очередь может не отразится на безработице, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию.