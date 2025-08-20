В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи

Подчеркивается, что предлагаемый модуль может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности. Особое внимание предполагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры, умений строить доказательные высказывания и взаимодействовать с аудиторией в конструктивном ключе.