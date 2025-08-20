В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школах специальный модуль по обучению детей культуре устной речи в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения специального модуля, условно обозначенного как “Говорить по-русски красиво”, в качестве вариативного компонента образовательной программы, во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей», — сказано в документе.
Подчеркивается, что предлагаемый модуль может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности. Особое внимание предполагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры, умений строить доказательные высказывания и взаимодействовать с аудиторией в конструктивном ключе.
«В этой связи просим министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность поддержки разработки примерной программы соответствующего модуля с участием специалистов в области педагогики, филологии, логики и психологии», — говорится в документе.
Уточняется, что системное внедрение таких форм работы будет способствовать не только повышению уровня речевой культуры и аргументационных умений школьников, но и укреплению позиций русского языка как основы мышления, коммуникации и национальной идентичности.
«Также представляется необходимым направить в субъекты Российской Федерации информационное письмо с рекомендацией рассмотреть включение указанного модуля в региональные программы воспитания, внеурочной и дополнительной деятельности, а также в качестве элемента подготовки обучающихся к итоговой аттестации и олимпиадам», — сказано в документе.