Еще одна жертва питбайка: управлявший им подросток пострадал в ДТП в Омске

В Госавтоинспекции по Омской области рассказали об очередной аварии с участием питбайка. Управлявший им подросток пострадал в ДТП.
Авария случилась сегодня, 20 августа, около 13 часов, и произошла она по вине 16-летнего водителя питбайка. В районе пересечения улиц 8-я Солнечная и Рябиновая он врезался в «Тойоту» под управлением 38-летней женщины.
В результате ДТП подростку потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.
Ранее мы писали, что количество ДТП, совершенных по вине несовершеннолетних водителей, за семь последних месяцев возросло в Омске на 15%, а питбайки специалисты и вовсе считают настоящим злом.