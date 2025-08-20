Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна жертва питбайка: управлявший им подросток пострадал в ДТП в Омске

Питбайкер врезался в «Тойоту».

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции по Омской области рассказали об очередной аварии с участием питбайка. Управлявший им подросток пострадал в ДТП.

Авария случилась сегодня, 20 августа, около 13 часов, и произошла она по вине 16-летнего водителя питбайка. В районе пересечения улиц 8-я Солнечная и Рябиновая он врезался в «Тойоту» под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП подростку потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.

Ранее мы писали, что количество ДТП, совершенных по вине несовершеннолетних водителей, за семь последних месяцев возросло в Омске на 15%, а питбайки специалисты и вовсе считают настоящим злом.