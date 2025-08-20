Воронежцам показали электробус

В соцсетях воронежцы поделились снимками нового транспортногот средства. Горожан развлекла надпись на бортах «Этоэлектробус».
Новый транспорт пока на стадии тестирования: 20 августа электробус проехал по воронежским улицам в пробном формате. Сейчас ЛиАЗ-6274 с ночной зарядкой проходит обкатку.
Как отметили в региональном правительстве, по планам, первый электробус должен выйти на городские маршруты в конце августа — начале сентября. До конца года в Воронеж поступят еще пара электробусов. Специалисты оценят работу машин, их технические параметры, чтобы, понять, насколько целесообразно закупить электробусы в 2026 году.
Автоэксперты в соцсетях делятся мнениями, что электробус слишком дорог в обслуживании, чтобы его реально массово могли использовать на городских маршрутах.