Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам показали электробус

Машина проехала по улицам в тестовом режиме.

Источник: правительство Воронежской области

В соцсетях воронежцы поделились снимками нового транспортногот средства. Горожан развлекла надпись на бортах «Этоэлектробус».

Новый транспорт пока на стадии тестирования: 20 августа электробус проехал по воронежским улицам в пробном формате. Сейчас ЛиАЗ-6274 с ночной зарядкой проходит обкатку.

Как отметили в региональном правительстве, по планам, первый электробус должен выйти на городские маршруты в конце августа — начале сентября. До конца года в Воронеж поступят еще пара электробусов. Специалисты оценят работу машин, их технические параметры, чтобы, понять, насколько целесообразно закупить электробусы в 2026 году.

Автоэксперты в соцсетях делятся мнениями, что электробус слишком дорог в обслуживании, чтобы его реально массово могли использовать на городских маршрутах.