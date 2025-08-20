Первый в стране сервис-центр для беспилотников откроют в Калужской области

Площадка в Калужской области станет первым в стране сервис-центром, где по единой системе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет происходить комплексное оснащение дронов. Инициативу реализуют по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Специалисты центра в год смогут обслуживать более 2 тыс. дронов и судов малой авиации, а также свыше 1,5 тыс. единиц общественного транспорта и спецтехники. Их планируют оснащать аппаратурой спутниковой навигации и тахографами, а также подключать их к системе связи.
Замгубернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил, что учреждение будет драйвером развития цифровизации всей транспортной отрасли, обеспечит безопасность эксплуатации транспорта в строительстве, в сельском и лесном хозяйстве. В дальнейшем центр станет площадкой для взаимодействия региональных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и прочих организаций по вопросам внедрения технологий и использования технической инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» по всей стране.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.