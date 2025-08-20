Первый в стране сервис-центр для беспилотников откроют в Калужской области

Специалисты центра в год смогут обслуживать более 2 тыс. дронов и судов малой авиации, а также свыше 1,5 тыс. единиц общественного транспорта и спецтехники. Их планируют оснащать аппаратурой спутниковой навигации и тахографами, а также подключать их к системе связи.