Пушилин назвал Дугину героической личностью

«Конечно, ДНР не может остаться в стороне, именем Дарьи Дугиной названа одна из улиц… Я вам скажу, что нужно людям, которые с таким самопожертвованием поддерживают русский мир и дают определенный ориентир для многих, может быть, и следующих поколений, уделять больше внимания их памяти и создавать необходимые предпосылки, чтобы были те важные и нужные ориентиры… Вот одна из таких героических личностей, как мы воспринимаем в Донецке, в Донецкой Народной Республике, на Донбассе, Дарья Дугина», — подчеркнул глава ДНР.