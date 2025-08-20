Ричмонд
182 человека получили материальную помощь после атаки БПЛА в Сальске

Жителям Сальска, пострадавшим при атаке БПЛА, перечислили единовременные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске выделили материальную помощь пострадавшим при атаке БПЛА 29 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Владимир Березовский.

Единовременную материальную выплату в 15,6 тысячи рублей получили 182 человека. Общая сумма перечисленной помощи составила 2,9 млн рублей.

Кроме того, жительнице разрушенного дома на улице Чернышевского городские власти предоставили однокомнатную квартиру в многоквартирном доме и выплатили 156 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости.

В рамках восстановительных работ заменили уже 112 поврежденных окон из 201, восемь дверей из 12, привели в порядок 11 кровель из 15, а также три получивших ущерб забора и шести.

— Работы продолжаются по мере поставок из Ростова-на-Дону и возможностей ремонтных бригад, — прокомментировал Владимир Березовский.

Напомним, ранее чиновник подробно рассказал о том, как город пережил воздушную атаку. На ж/д станции горели две цистерны и локомотив, а в одном из вагонов пассажирского поезда оказались разбиты стекла. В городе ущерб получили десять многоквартирных и 25 частных домов.

На пересечении улиц Островского и Фрунзе из-за осколочного ранения погиб молодой человек, а при разминировании на пересечении улиц Чернышевского и Льва Толстого скончались два сапера Росгвардии. Еще один человек был ранен на железной дороге, но после медпомощи он вернулся к работе по ликвидации последствий случившегося.

