Спасатели помогли жителям Кумертау избавиться от непрошенной гостьи

В Башкирии спасатели помогли гражданам избавиться от летучей мыши.

Источник: Комсомольская правда

В одной из квартир многоквартирного дома в башкирском городе Кумертау было обнаружено дикое животное — летучая мышь. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики п чрезвычайным ситуациям.

Специалисты выехали на место. Они аккуратно отловили непрошеную гостью, не причинив ей вреда, и выпустили на свободу в естественную среду обитания.

Госкомитет по ЧС напомнил, что появление диких животных в жилых помещениях может быть небезопасно. Не следует пытаться поймать или выгнать их самостоятельно, так как это может привести к травмам или укусам. Во избежание риска необходимо незамедлительно обращаться за помощью к профессиональным спасателям по телефонам экстренных служб.

