Спасатели помогли жителям Кумертау избавиться от непрошенной гостьи

Госкомитет по ЧС напомнил, что появление диких животных в жилых помещениях может быть небезопасно. Не следует пытаться поймать или выгнать их самостоятельно, так как это может привести к травмам или укусам. Во избежание риска необходимо незамедлительно обращаться за помощью к профессиональным спасателям по телефонам экстренных служб.