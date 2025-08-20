Одна из лучших медсестёр России работает в Башкирии

Конкурс медработников направлен на формирование широкой общественной поддержки врачей, медицинских сестер и других специалистов сферы здравоохранения, выявление признанных и авторитетных лидеров среди профессионального сообщества и пациентов. По данным организаторов, в этом году на конкурс заявился 321 участник. Допущены к участию, как соответствующие требованиям, 166 заявок. Они поступили из 41 субъекта Российской Федерации, а также из Республики Казахстан. Решением экспертного совета почетных званий и премий удостоили 127 медиков.