В татарстанской деревне Старая Пристань открыли универсальную спортплощадку

Новую спортивную площадку оборудовали в деревне Старая Пристань Лаишевского района Республики Татарстан. Объект построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате совета района.
Универсальное пространство площадью 989 кв. м расположено за спортивным комплексом «Чемпион» на Производственной улице. Объект оборудован специальным искусственным покрытием, наружным освещением и предназначен в первую очередь для занятий мини-футболом. Как отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, на новой площадке молодые люди смогут заниматься спортом в комфортных условиях в любое время суток.
Это не первый спортивный объект, построенный в Лаишевском районе за последнее время. В прошлом году там оборудовали крытый футбольный манеж в селе Усады и универсальный зал в селе Габишево. Помимо этого, на территории района функционируют три спортивные школы, ледовая арена и бассейн.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.