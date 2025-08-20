В татарстанской деревне Старая Пристань открыли универсальную спортплощадку

Это не первый спортивный объект, построенный в Лаишевском районе за последнее время. В прошлом году там оборудовали крытый футбольный манеж в селе Усады и универсальный зал в селе Габишево. Помимо этого, на территории района функционируют три спортивные школы, ледовая арена и бассейн.