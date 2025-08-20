Экс-депутат Гаджиев* сохраняет имущество, обеспечивающее ему прибыль

По данным Генпрокуратуры, Гаджиев* после начала специальной военной операции выехал за границу. Там он создал объединение, в основу которого легли политические и идеологические установки, выражающиеся в поддержке вооруженной агрессии киевского режима против России и народов Донбасса. Экс-депутат начал дискредитировать Вооруженные силы РФ, оправдывать незаконное санкционное давление на государство и оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям. Из иска следует, что противоправная группа функционировала за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов РФ.