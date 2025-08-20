В хуторе Староротовка на Дону обновят дорогу на проспекте Дружбы

Ремонт дороги на проспекте Дружбы продолжается в хуторе Староротовка Матвеево-Курганского района Ростовской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Дорожники обновляют участок протяженностью 1,2 тыс. м. План работ включает в себя демонтаж покрытия, ликвидацию пучин, укладку нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, а также устройство искусственной неровности и укрепление обочин. Ремонт выполняется с соблюдением всех стандартов, чтобы обеспечить жителям и гостям хутора безопасное и комфортное передвижение.
Проспект Дружбы — одна из центральных улиц хутора, которая связывает жителей с ключевыми социальными объектами, такими как детский сад, медпункт и Дом культуры. Кроме того, дорога используется как маршрут школьного и рейсового автобусов. Завершить работы планируют к 1 октября 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.