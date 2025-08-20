В хуторе Староротовка на Дону обновят дорогу на проспекте Дружбы

Дорожники обновляют участок протяженностью 1,2 тыс. м. План работ включает в себя демонтаж покрытия, ликвидацию пучин, укладку нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, а также устройство искусственной неровности и укрепление обочин. Ремонт выполняется с соблюдением всех стандартов, чтобы обеспечить жителям и гостям хутора безопасное и комфортное передвижение.