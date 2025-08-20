«Нуждается в медицинской помощи!»: в Башкирии разыскивают пропавшего 84-летнего жителя Бахмута

В Башкирии разыскивают 84-летнего Рима Шамилова. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Сегодня утром мужчина ушел из села Бахмут в сторону Кумертау и села Ермолаево. В последний раз его видели в районе путепровода на улице Пушкина в Кумертау. Рим Вазыхович был одет в темную куртку, светлую кепку и брюки.
— Нуждается в медицинской помощи! — сообщается в ориентировке.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 102 или 112.