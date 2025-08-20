С начала года в Ростовской области заключили уже 3000 социальных контрактов

В Ростовской области с начала 2025 года заключили уже 3000 социальных контрактов, сообщают в министерстве труда и социального развития региона.
На указанные цели в областном бюджете предусмотрели 1,4 млрд рублей, что на 40% больше, чем было выделено в прошлом году.
Жителям Дона напоминают: социальный контракт открывает новые возможности. В частности, можно пройти обучение и открыть свое дело. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь ранее подчеркивал, что эта мера поддержки помогает людям начать собственный бизнес и увеличить доходы.
Некоторые получатели финансовой помощи используют средства для ведения личного подсобного хозяйства в сельской местности, а в сложных жизненных ситуациях поддержку можно направить на приобретение бытовой техники или оплату лечения.
Право на заключение контракта имеют малоимущие семьи и одинокие люди. Главное условие — среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, который составляет 16 669 рублей.
Подать заявление на заключение социального контракта можно двумя способами: через органы соцзащиты по месту регистрации или с помощью портала «Госуслуги».
