Полицию Первоуральска возглавил полковник из Екатеринбурга

— Могу смело сказать, что офицер, о котором идет речь, является одним из аксакалов свердловского гарнизона, — подчеркнул Валерий Горелых. — Значительную часть своей жизни он посвятил борьбе с преступностью на Урале. Службу начал в далёком 1989 году с должности постового СИЗО 1 тогда ещё Свердловска. Раньше это подразделение входило в систему МВД.