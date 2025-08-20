Ричмонд
Полицию Первоуральска возглавил полковник из Екатеринбурга

В Первоуральске полицию возглавил полковник с Уралмаша.

Источник: предоставил Валерий Горелых

20 августа нового начальника отдела полиции Первоуральска Еркина Ертысбаева представили коллективу. Ранее он возглавлял ОВД на Уралмаше в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

— Могу смело сказать, что офицер, о котором идет речь, является одним из аксакалов свердловского гарнизона, — подчеркнул Валерий Горелых. — Значительную часть своей жизни он посвятил борьбе с преступностью на Урале. Службу начал в далёком 1989 году с должности постового СИЗО 1 тогда ещё Свердловска. Раньше это подразделение входило в систему МВД.

Также Валерий Горелых добавил, что Еркин Ертысбаев награжден медалью «За отвагу». Силовик был в командировке на Северном Кавказе.

Прежний руководитель полиции Первоуральска в соответствии с приказом возглавил отдел № 8 Екатеринбурга. Врио начальника отдела полиции № 15 назначен подполковник Вадим Ямтиев. Ранее он был заместителем Еркина Ертысбаева.