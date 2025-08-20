«Упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание». В Кормянском пенсионерка наступила на веревку, к которой был привязан бык, и умерла

Белоруска шла в компании своих знакомых по одной из улиц. Вдоль дороги на привязи паслись быки. В какой-то момент женщина случайно наступила на веревку, к которой было привязано одно из животных. Бык, почувствовав напряжение, стал делать резкие движения. Это привело к тому, что нога пенсионерки запуталась в веревке. Она, зацепившись за штырь, упала, и потеряла сознание.