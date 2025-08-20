«Упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание». В Кормянском пенсионерка наступила на веревку, к которой был привязан бык, и умерла

Под Кормой пенсионерка умерла, запутавшись в веревке, к которой был привязан бык. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«В Кормянском районе жительница одного из сельских населённых пунктов погибла во время вечерней прогулки», — говорится в сообщении.
Белоруска шла в компании своих знакомых по одной из улиц. Вдоль дороги на привязи паслись быки. В какой-то момент женщина случайно наступила на веревку, к которой было привязано одно из животных. Бык, почувствовав напряжение, стал делать резкие движения. Это привело к тому, что нога пенсионерки запуталась в веревке. Она, зацепившись за штырь, упала, и потеряла сознание.
«Спасти сельчанку не удалось — она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе.
По словам свидетелей, бык не проявил агрессии и на людей не нападал. Судебные эксперты, приехавшие на место, в момент осмотра заметили на ноге умершей ушибленную рваную рану. В момент экспертизы специалисты установили, что смерть пенсионерки наступила из-за ушибленно-рваной раны с повреждением крупных сосудов на уровне коленного сустава, осложнившейся массивной кровопотерей.
«При проведении судебной медицинской химической экспертизы в крови погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,2‰ промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — сообщили в ГКСЭ.
Тем временем МАРТ Беларуси наказал штрафом фермерские хозяйства за завышение цен на картофель.
Также мы писали, что бык напал и затоптал насмерть мужчину под Речицей: «Животное отгоняли родственники».
А еще популярный российский певец Шура рассказал о приезде в Беларусь: «Самый чистый город нашей Земли!».