В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк.
«Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить», — сказала Костюк на встрече с президентом.
Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.