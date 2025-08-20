Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов

Костюк: в ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк.

«Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить», — сказала Костюк на встрече с президентом.

Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.