ВЦИОМ: за последние 10 лет доля патриотов среди молодежи выросла на 16%

«Благодаря тем возможностям, которые сегодня есть, участвовать в волонтерских акциях, в исторических проектах или просто помогать тем, кто в этом нуждается, — это реально круто. Сам вижу, как у ребят загораются глаза, когда мы что-то делаем вместе. Чувствуешь, что ты часть чего-то важного, что твои действия имеют значение. И это здорово, что все больше студентов и школьников присоединяются к патриотическим движениям, это становится чем-то вроде хорошей привычки — делать что-то полезное для своей страны. Это вдохновляет!» — отмечает Сергей Беспалов, студент Уральского института управления РАНХиГС, председатель первичного отделения «Движения первых».