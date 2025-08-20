Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы

«Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.