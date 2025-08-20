Ричмонд
В Таганроге очистили от мусора побережье залива

Работы провели на пространстве между пляжем и детской больницей.

Источник: Национальные проекты России

Акцию по уборке водоемов и их берегов «Вода России» организовали на прибрежной территории Таганрогского залива Азовского моря в Ростовской области. Подобные мероприятия проводятся в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

Уборку провел отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога. В акции также приняли участие сотрудники филиала «Таганрог» компании «Газпромнефть-Аэро». Очистку территории провели между приморским пляжем и детской городской больницей. Общими усилиями участники акции собрали десять мешков с пластиковыми и стеклянными бутылками, полиэтиленовыми пакетами и другими отходами.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.