В Таганроге очистили от мусора побережье залива

Акцию по уборке водоемов и их берегов «Вода России» организовали на прибрежной территории Таганрогского залива Азовского моря в Ростовской области. Подобные мероприятия проводятся в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Уборку провел отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога. В акции также приняли участие сотрудники филиала «Таганрог» компании «Газпромнефть-Аэро». Очистку территории провели между приморским пляжем и детской городской больницей. Общими усилиями участники акции собрали десять мешков с пластиковыми и стеклянными бутылками, полиэтиленовыми пакетами и другими отходами.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.